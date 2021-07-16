Galatasaray'da iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul
Galatasaray Kulübü, bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.