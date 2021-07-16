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Spor

Galatasaray'da iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 16.07.2021
Galatasaray'da iki futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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