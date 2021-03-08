Euro
9.19
Dolar
7.76
BIST 100
1,530.27
Altın
1,681.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Galatasaray'da finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açılan dava reddedildi

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ahmet Özdoğan'ın yönetim kuruluna verilen finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açtığı davanın reddedildiği belirtildi.

Emre Doğan   | 08.03.2021
Galatasaray'da finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açılan dava reddedildi

İstanbul

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan'ın geçen yıl aralık ayında şirketin yıllık olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açtığı davanın reddedildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ hissedarı Ahmet Özdoğan tarafından, 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantı gündeminin 14'üncü maddesinde yer alan ve şirketimizin finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan genel kurul kararının iptali ve 14. maddenin uygulanmasının tedbiren durdurulması için 29 Aralık 2020 tarihinde açılmış olan iptal davasının, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 8 Mart 2021 tarihli duruşmasında dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış olanlar maskesiz bir araya gelebilecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak

Benzer haberler

Galatasaray'da finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açılan dava reddedildi

Galatasaray'da finansal yeniden yapılandırılma yetkisinin iptali için açılan dava reddedildi

Sivasspor yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

'Galatasaray gibi bir takımdan deplasmanda puan aldığımız için memnunuz'

Galatasaray sahasında Sivasspor'a takıldı liderlikten oldu

Galatasaray sahasında Sivasspor'a takıldı liderlikten oldu
TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete hayır' mesajı

TFF ve kulüplerden 'kadına şiddete hayır' mesajı
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına GES kuracak

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın çatısına GES kuracak