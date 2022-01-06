Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 12 Ocak'ta yapılacak
Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının 12 Ocak Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Divan Kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 12 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda HES kodu kontrollü olarak yapılacaktır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.