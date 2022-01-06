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Spor

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 12 Ocak'ta yapılacak

Galatasaray Kulübü, ocak ayı olağan divan kurulu toplantısının 12 Ocak Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 06.01.2022
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı 12 Ocak'ta yapılacak

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Divan Kurulumuzun ocak ayı olağan toplantısı, 12 Ocak Çarşamba günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda HES kodu kontrollü olarak yapılacaktır." denildi.

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