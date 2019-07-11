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Spor

Galatasaray'a yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraza ret

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi.

Murat Kaya   | 11.07.2019
Galatasaray'a yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraza ret

İstanbul

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi.

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