Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,665.50
BTC/USDT
29,275.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşuyor
logo
Spor

Galatasaray Kulübünün kongresi başladı

Genel kurul divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi

Ercan Çakar   | 11.06.2022
Galatasaray Kulübünün kongresi başladı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.

Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

Genel kurulda oy verme işlemine 24 sandıkta başlandı

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 2 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 24 sandık hazırlandı.

Genel kurulda kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 862 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyor. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremeyecek.

Başkanlık için 2 aday

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı veriyor.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Eşref Hamamcıoğlu:

Asıl: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

Yedek: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon Üniversitesine 25 sözleşmeli personel alınacak
Yargıtaydan boşanma davasında 'feragat' kriteri
PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen GÖÇİZDER operasyonunda 16 kişi tutuklandı
Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Evine elektrik bağlanmayan kişinin sorunu KDK'nin kararıyla çözüme kavuştu

Benzer haberler

Galatasaray Kulübünün kongresi başladı

Galatasaray Kulübünün kongresi başladı

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul bugün yapılacak

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Özbek: Galatasaray'da zafer dolu günlere gideceğimizden eminim

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi
Eşref Hamamcıoğlu: Mancini'ye, De Zerbi'ye gel desek gelirler

Eşref Hamamcıoğlu: Mancini'ye, De Zerbi'ye gel desek gelirler
Galatasaray'da başkan adayı Özbek: Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız

Galatasaray'da başkan adayı Özbek: Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız