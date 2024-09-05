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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü basın toplantısı düzenliyor
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Spor

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Can Öcal  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı

Istanbul

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığındaki toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantıda sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükler görüşüldü ve yönetim kurulunun aldığı tedbirlere ilişkin, divan kuruluna bilgi verildi.

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