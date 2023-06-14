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Spor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'ı çocuklarımıza ve torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Sırada kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef, yani Türk olmayan takımları yenmek var." dedi.

Ercan Çakar  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yapıldı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan kulüp başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de elde ettikleri şampiyonluğa değinerek, "Bugün futbol takımımızın yuvasında, Florya'dayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmanın gururu ve mutluluğu ile buradayız. Divan başkanlığımıza da toplantımızı burada düzenledikleri için teşekkür ederim." dedi.

Divan Kurulu üyelerine teşekkür eden ve onların desteğinin önemine değinen Özbek, şunları kaydetti:

"Seçildiğimiz günden beri divan toplantılarına ne kadar önem verdiğimi bildiğinizi düşünüyorum. Ben ve arkadaşlarım için burada konuşulan her konu, her yapıcı eleştiri, her öneri çok önemli. Biz burada konuştuk, tartıştık ve en doğru yolu bulmaya çalıştık. Bence tüm camiamıza örnek olmayı da başardık. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de şampiyonluk yolunda rakiplerle yapılan mücadelede hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan taraftarlarıma gönderiyorum. Onların katkısı da çok büyük. Sezon başından beri hep stadımız dolu oynadık. Ayrıca yaratmaya çalıştığımız sevgi ikliminin önemli parçalarından birinin de bu toplantılar olduğunu belirtmek istiyorum. Umuyorum bu şekilde devam edip, Galatasaray'ımız için en doğrusunu birlikte yapmaya devam edeceğiz. Sizin desteğinizle ve birlikte çalışarak Galatasaray'ı çocuklarımıza ve torunlarımıza gurur duyduğumuz bir şekilde bırakacağımıza yürekten inanıyorum. Sırada kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedef, yani Türk olmayan takımları yenmek var. Yaşasın Galatasaray."

Yönetim kurulu üyesi Levent Yaz'ın mali konularla ilgili kısa bir sunum yaptığı toplantıda, Spor Toto Süper Lig'de kazanılan şampiyonluk kupası da sergilendi. Divan Kurulu üyeleri, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toplantının ardından sarı-kırmızılılar, tesislerde düzenlenen mangal partisinde şampiyonluğu kutladı.

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