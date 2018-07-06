İSTANBUL

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi ile yaptıkları 4 yıllık anlaşmanın yeniden incelenmeye alınmasıyla ilgili, "UEFA ile 14 Haziran'da yapılandırma anlaşması yaptım, benim işim bitti. Bundan sonrası artık UEFA'nın sorunu, benim değil." dedi.

Mustafa Cengiz, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulübün mali durumunu düzeltmek için birçok çalışma yaptıklarını ve UEFA'nın da bunu yakından takip ettiğini aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"UEFA'ya 4 sayfalık mektup yazdım ve kendilerine durumu tekrar izah ettim. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de rutin bir işlem olduğunu söyledi. Rutin bir işlem ama ilk defa gelen bir işlem, alışıldık değil. Mali durumu düzeltmek için yaptığımız çalışmalar nedeniyle UEFA bize saygı duydu. Tarihinde ilk defa bir kulüple ikinci kez yapılandırma anlaşması yaptı. Bundan dolayı dostlarımız şaşırdı, rakiplerimiz de şoka girdi. Ben 12 Haziran'da kapı gibi katılım belgesi aldım. UEFA ile 14 Haziran'da yapılandırma anlaşması yaptım, benim işim bitti. Bundan sonrası artık UEFA'nın sorunu, benim değil. UEFA, çok dürüst, çok sağlıklı bir kurum. UEFA'ya tekrar teşekkür ediyorum. Bekliyoruz, en kısa sürede çözümlenir. Tersi bir durumu düşünemiyorum, düşünmek de istemiyorum."

Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık koltuğuna 24 Ocak'ta oturduğunu ve mayıs ayında gerçekleştirilen seçimde tekrar seçildiğini hatırlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için her gün yoğun geçiyor. Biz enkaz devralmadık ama birçok sorunla karşılaştık. 24 Ocak'tan bu yana 588 milyon lira hasılat elde ettik. Harcamamız da aşağı yukarı o kadar oldu. Yani yönetimimizi bağımsız olarak düşünürseniz, kafa kafayayız. İnşallah kara geçeceğiz. Ancak geçmişten gelen yükümlülüklerimiz var. Onunla birlikte borç alacak farkımız bir milyar lira. Bu da yaklaşık 200 milyon dolar. Bizim son 9 yılda sadece amatör şubelere harcadığımız bedel de bu kadar. Galatasaray bir spor kulübüdür, 13 branşta faaliyet göstermektedir. Biz olimpik dallarda olan faaliyetlerimizi asla terk etmeyeceğiz. Fakat bütçenin hem doğru hem de şampiyonluğa yönelik harcanması için elimizden geleni yapacağız."

"Galatasaray'da transfer bitmez"

Mustafa Cengiz, transferde UEFA ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde hareket etmek zorunda olduklarını anlatarak, "Radar gibi dolanıyoruz. Kiralık ve elinde bonservisi olan uygun oyuncu arıyoruz. Fakat Türkiye ile ilgili kötü bir imaj var. Türkiye, körfez ülkeleri ve Çin'den önceki son durak olarak görünüyor. Bunu kırmamız lazım. Futbolcular bizden çok istiyor. Eski günler geçti, o paraları veremeyiz. Galatasaray'da transfer bitmez." diye konuştu.

Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin transfer gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soruya Cengiz, "Biz kiralık, takas ve finansal fair playda bizi zora sokmayacak rakamlardaki futbolcular peşindeyiz. Trezeguet bir takımın sözleşmeli futbolcusu. Bu konuda bizim beklentimiz kiralık ve takas formülü. Emre Akbaba ve Ahmed Musa ile ilgili yaklaşımımız da aynı şekilde." yanıtını verdi.

Mustafa Cengiz, geçen sezonun devre arasında Stoke City'ye sattıkları Badou Ndiaye'nin yüksek ücreti nedeniyle transfer gündemlerinde olmadığını aktardı.

Futbolcuları Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için resmi bir transfer teklifi almadıklarını aktaran Cengiz, bu sezon mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Biz 21 kişiyle yine Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geleni yapacağız. Asla Galatasaray'ın başını yere eğdirmeyiz. Futbolcuların da sahada ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Taraftarlarımız müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

"Donk bonservisi elinde bir futbolcu"

Mustafa Cengiz, sözleşmesini yeniledikleri Hollandalı futbolcu Ryan Donk'un alacağı ücret hakkındaki eleştirilerle ilgili olarak, "Bu konuda çok eleştiri geldi. Sadece rakamsal olarak baktığınızda çok haklılar. Daha önce sözleşmesinin bitmesine 5 ay kala 2,5 milyon avro verdik transfer ettik, 1,5 milyon avro da ücret alıyordu. UEFA ile yaptığımız anlaşmada gelir gider dengesini tutturmamız lazım. Donk da bonservisi elinde bir futbolcu. Siz de finansal fair play gereği sadece kiralık, takas ya da bonservisi elinde oyuncu alabiliyorsunuz. Donk'a bonservis olarak en az vereceğimiz para 2 milyon avrodur. Bunu almadı. Menajerlik ücretini alacaklarının içinde tuttu. Donk'un sözleşmesinde ev kirası, uçak biletleri yok. Bizden imza parası da istemedi." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de elde ettikleri şampiyonluk sonrası futbolculara ve transferde bazı kulüplerle yaptıkları anlaşmalar dolayısıyla 3,5 milyon avro prim ödemesinde bulunduklarını da ifade etti.

"Cavanda milli problemdi"

Mustafa Cengiz, Belçikalı futbolcuları Luis Cavanda'yı Standard Liege'e sattıklarını hatırlatarak, "Cavanda'yı 2,4 milyon avroya sattık. Cavanda milli problemdi. Bu arada Nagatomo ile yaptığımız anlaşmayı anlatayım. Abdurrahim Albayrak ilk gittiğinde 5,5 milyon istediler. Biz 2,5 milyon olarak fiyat verdik. İtalyanlar çok uyanık, rakip kulübün teklifi olduğunu söylediler. Sonra aşama aşama indiler ve sonunda 2,5 milyonu kabul ettiler. Aldık ama bizim bu 2,5 milyon avroluk açığı kapatmamız şarttı. Cavanda ile de 5 aylık mahkemelik durumdaydık. Standard Liege opsiyonunu kullanmadı ve bedava almak istedi. Daha sonra 1,1 milyon avro teklif ettiler. İtalyanlardan işi öğrendiğimiz için 'hayır' dedik. İstediğimiz parayı kabul ettiler. Sonra ise Cavanda ile karşılıklı davaları geri çektik. Orada 100 bin avro açığımız var ama UEFA ile yaptığımız anlaşmaya göre yüzde 10 toleransımız var." diye konuştu.

"Oktay Mahmuti bizi muallakta bıraktı"

Mustafa Cengiz, göreve geldiklerinde basketbolda 34 milyon 120 bin lira olan borcu bugün itibarıyla 22 milyon liraya indirdiklerini aktararak, "Biz 12 milyon lira ödeme yapmışız. Kadınları tebrik ediyorum, Avrupa'da şampiyon oldular. Erkeklerde maalesef kötü sezon geçirdik. 6 yabancı transfer edilmiş ve maalesef takım 9. oldu. Tümü Türk olsaydı da 10. olsaydık. Öyle basketçiler var ki bana söylenen, ABD'de benzin istasyonunda çalışan Türkiye'de basketbol sahasına çıkmış. Nitekim hiçbiri kalmadı, neredeyse hepsiyle davalığız." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımında sözleşmesi devam eden başantrenör Oktay Mahmuti ile görüştüklerini anlatan Cengiz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Oktay Mahmuti hocamızla oturduk konuştuk, iki yolumuz olduğunu söyledik. Kendisine 'Lütfen bizimle devam edin ama sözleşmeniz takımın bütçesi olan 22 milyon lira içinde 1,2 milyon dolar tutuyor, yapabiliyorsanız indirim yapın ya da bize bir ödeme planı verin.' dedik. Sevgili hocamız, 'Ben elimden geleni yaptım, ayrıca Galatasaraylı değilim, indirim yapmam için bir neden yok, ben transfer olma fırsatlarımı yitiriyorum.' dedi. Haklı, bir şey diyemem. Elinde kapı gibi kontrat var. Bir önceki antrenörümüzün de yaptığı hacizler var. Futbolda da Prandelli'ye ödememiz gereken 2,5 milyon lira borcumuz var. Maalesef biz insanlarla hep kötü ayrılmışız. Mahmuti hocamıza her iki öneriyi yaptık, bizi muallakta bıraktı. Ne karar verecek bilmiyorum ama 1,2 milyon avroluk ücret bize çok."

Basketbolda küçülmeye gitmeyeceklerini ama öz kaynaklardan yararlanmaya çalışacaklarını anlatan Cengiz, "Galatasaray'ın sponsoru camia ve taraftardır. Basketbolla ilgili birtakım düşüncelerimiz var. Galatasaray kendi öz değerlerine gidecek. Kendi öz değerlerini oluşturacak. Ben devşirme, geçici şeylerle elde edilmiş şampiyonlukların bir camia ve ülkeye kalıcı değer sağlamayacağına inanıyorum. Biz kendi öz gücümüze, çocuklarımıza güveneceğiz ama asla yabancı düşmanı olmayacağız. Uygun fiyatlarla yabancılardan da yararlanacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak: "Tarık için kulüp arıyorum"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni sezonda takımda düşünülmeyen Tarık Çamdal ile dün bir görüşme yaptığını vurgulayarak, "Tarık için kulüp arıyorum. Belki Almanya'ya gidecek. Kendisi de oynamak istiyor. Bir sene daha oynayamadığı takdirde Türkiye'de takım bulamayacağını ifade etti. İnşallah ona bir kulüp bulacağız." diye konuştu.

Sözleşmesi sona eren kaleci Eray İşcan ile yollarını ayırdıklarını söyleyen Albayrak, eski futbolcuları Sabri Sarıoğlu'nu transfer etme gibi bir durumlarının söz konusu olmadığını aktardı.

Muhabir: Ercan Çakar