Galatasaray, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı karşısında hükmen galip ilan edildi

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini ve karşılaşmayı 20-0 hükmen kazandığını duyurdu.

Bozhan Memiş  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Galatasaray, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı karşısında hükmen galip ilan edildi

İstanbul

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini, bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, müsabakanın iptal edildiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır."

