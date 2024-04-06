Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,332.40
BTC/USDT
68,076.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Galatasaray kafilesi, Şanlıurfa'ya gitti

Turkcell Süper Kupa'da yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Şanlıurfa'ya gitti.

Emrah Oktay  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Galatasaray kafilesi, Şanlıurfa'ya gitti

İstanbul

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti.

Kafileye, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ile Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilatın ilk gününde de yangın tehlikesi atlatılmış
Kütahya'da oylar yeniden sayılıyor
YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı
Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde
Beşiktaş'taki gece kulübünde aynı anda çok iş yapma telaşı faciayı getirdi

Benzer haberler

Beşiktaş'ta tek hedef Türkiye Kupası

Beşiktaş'ta tek hedef Türkiye Kupası

Galatasaray kafilesi, Şanlıurfa'ya gitti

İstanbul Havalimanı'ndan dün 1512 uçuşla 222 bin yolcu seyahat etti

Turkcell Süper Kupa maçı yarın oynanacak

Turkcell Süper Kupa maçı yarın oynanacak
Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezasını 4 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un cezasını 4 maça indirdi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, futbolcuları uyardı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, futbolcuları uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet