Galatasaray, İsviçre kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

İSTANBUL

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7-21 Temmuz tarihlerinde İsviçre'de yapacağı kamp süresince 3 özel müsabaka oynayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın Zürih kentinde gerçekleştirilecek ilk bölümünde, 13 Temmuz Cuma günü rakibin daha sonra açıklanacağı bir hazırlık karşılaşması oynanacak.

Galatasaray, kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV, 21 Temmuz Cumartesi günü de İspanya temsilcisi Valencia ile özel maçta karşı karşıya gelecek.



Muhabir: Mehmet Fatih Duman