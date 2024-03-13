Dolar
32.10
Euro
35.11
Altın
2,162.95
ETH/USDT
4,050.60
BTC/USDT
73,087.00
BIST 100
9,025.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde spor gündeme ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının devre arasında rahatsızlanan taraftar vefat etti

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptıkları maç sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sarı-kırmızılı taraftar Selçuk Tuncer'in vefat ettiğini duyurdu.

Dilek Erol  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının devre arasında rahatsızlanan taraftar vefat etti

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Selçuk Tuncer'in karşılaşmanın devre arasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarımız Selçuk Tuncer'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, yarın Alanya Gürses Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, "Ramazan Kampanyası" ile milyonlara ulaşmayı hedefliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak sınırında incelemelerde bulundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski TCMB Başkanı Erkan'ın faiz artırımından görevden alındığı iddiasını yalanladı
Sosyal medyadaki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada 3 kişinin bilgisine başvurulacak
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A'dan, yakınındaki gemilere de yardım çağrısında bulunulmamış

Benzer haberler

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının devre arasında rahatsızlanan taraftar vefat etti

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının devre arasında rahatsızlanan taraftar vefat etti

Turkcell Süper Kupa maçının bilet geliri, depremzedeler için bağışlanacak

Turkcell Süper Kupa maçının İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlattı

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlattı
Galatasaray Kulübü, TFF ve kurullarını bir kez daha istifaya çağırdı

Galatasaray Kulübü, TFF ve kurullarını bir kez daha istifaya çağırdı
Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet

Galatasaray'dan 6 gollü galibiyet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet