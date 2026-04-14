Galatasaray Çağdaş Faktoring oyuncularını Avrupa Ligi 6'lı Final heyecanı sardı Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Derin Erdoğan ve Awak Kuier, bu sezon takım olarak FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

İspanya'nın Zaragoza kentinde 15-19 Nisan'da düzenlenecek FIBA Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele edecek sarı-kırmızılı takımın oyuncuları Derin Erdoğan ve Awak Kuier, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzun ve yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran milli oyuncu Derin Erdoğan, "İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi tek odağımız Avrupa Ligi. Önümüzde 80 dakika var. Kadrodaki eksiklerin farkındayız. Önemli oyuncularımız şu an maalesef sakat. Kaptanımız Ayşe Cora Yamaner ve Teja Oblak önümüzdeki maçlarda oynayamayacak. Yine de geri kalan herkes hazır. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off maçlarında onlarsız oynamaya alıştık. Onlar olmadan oynamayı öğrendik. Rollerimiz biraz değişti ama buna da alıştık." ifadelerini kullandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final maçlarında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten 23 yaşındaki oyun kurucu, "Sıradaki maçta yarı finalde Basket Landes-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle oynayacağız. Türkiye'ye FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupasını ilk defa getiren Galatasaray Kulübünün sporcuları olduğumuzun farkındayız. Bu sorumlulukla konsantre olup en iyi basketbolumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Önümüzde 2 maç kaldı. Sonlar her zaman hatırlanır. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Derin, bu sezon takım olarak Avrupa Ligi'nde gösterdikleri performansla ilgili şunları söyledi:

"Ben aslında ileriyi fazla düşünen bir oyuncu değilim. Çünkü bu durum beni etkileyebiliyor. Ben maç maç düşünen bir oyuncuyum. Takımımız bence gerçekten hem tecrübeli hem de genç oyunculardan oluşuyor. Herkes rolünü iyi yapıyor. Dakikalarını iyi kullanan genç bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Sezon başındaki grup maçlarında ve ikinci aşamada bu durumu iyi yansıttık. Gerçekten Avrupa Ligi'nin iki grup aşamasında iyi oynadığımızı düşünüyorum."