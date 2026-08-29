Galatasaray, 5 gollü maçta Göztepe'yi tek farkla geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında RAMS Park'ta Göztepe ile karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Erzurumspor FK mücadelesinin ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'de ilk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk etti.

Ev sahibi takım, mücadeleye Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Arda Ünyay, Wilfried Singo yer aldı.

Müsabaka öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissettiği için yedeğe çekildi. Tecrübeli file bekçisinin yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.

[1/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. [2/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Victor Osimhen (sağda) ile Lucas Torreira (solda) hazırlıklarını yaptı. [3/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Aleksey Batrakov hazırlıklarını yaptı. [4/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Victor Osimhen hazırlıklarını yaptı. [5/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Victor Osimhen hazırlıklarını yaptı. [6/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Aleksey Batrakov hazırlıklarını yaptı. [7/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Aleksey Batrakov, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü. [8/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [9/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [10/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [11/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [12/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [13/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [14/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. × [1/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. [2/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Victor Osimhen (sağda) ile Lucas Torreira (solda) hazırlıklarını yaptı. [3/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Aleksey Batrakov hazırlıklarını yaptı. [4/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Victor Osimhen hazırlıklarını yaptı. [5/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Victor Osimhen hazırlıklarını yaptı. [6/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu karşılaşma öncesinde Aleksey Batrakov hazırlıklarını yaptı. [7/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Aleksey Batrakov, karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü. [8/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [9/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [10/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [11/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [12/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [13/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi. [14/14] Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Galatasaray ile Göztepe takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını destekledi.

Yeni transfer Batrakov, ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesine yedekler arasında başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Mücadele öncesinde sahaya çıkan 3 kadın sanatçı, kemanla önce Galatasaray marşları, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle milli duygulara hitap eden en önemli marşlar çaldı.

Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, 30 Ağustos için RAMS Park'taki her koltuğa bir Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.

Ayrıca iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.

Galatasaray taraftararı, maç öncesi seremoni sırasında, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." "Zafer bizim gurur bizim, bu vatan hepimizin" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı.

Göztepe'de 4 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin 2. haftasında sahalarında 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Bulgar teknik adam, takımını Galatasaray deplasmanına Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Richard Akonnor, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique, Janderson Costa 11'i ile çıkardı.

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinde Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Alex Matos, Juan da Silva, Bekir Turaç Böke, Ogün Bayrak, Sinclair Armstrong görev bekledi.

Stoilov, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Sinclair, Ogün ve Matos'u yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Allan Godoi'yi ise kadroya almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Rhaldney, Akonnor, Ege Yıldırım ve Janderson'u ilk 11'de oynattı.

Göztepe, 21 kişilik listeyi dolduramadı

İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında yedek kulübesinde 7 oyuncu bulundurdu.

Göztepe, İstanbul'daki müsabakada sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Alexis Antunes, Allan Godoi ve Noah Sonko Sundberg'den yararlanamadı. Teknik direktör Stoilov, 10 kişilik yedek oyuncu listesine 7 futbolcu yazmak zorunda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Galatasaray-Göztepe maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İlk yarı

RAMS Park'ta oynan maçın 12. dakikasında Sara'nın ceza yayı sol çaprazından vuruşunda, top az farkla uzak direğin dibinden auta gitti.

13. dakikada Bokele'nin sol taraftan ortasında penaltı noktası civarındaki Henrique'nin kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.

16. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Henrique, meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Miroshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

31. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ortasında, Göztepe savunmasından dönen topla ceza yayında buluşan Sara'nın şutunda meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.

33. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Sallai'nin ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Torreira'nın kafayla içeriye çevirdiği top altıpas içindeki Sanchez'e çarparak ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada Sallai'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Jakobs'un sol taraftan ortasında Göztepe savunmasından dönen topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Yunus Akgün'ün vole vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı kurtardı.

50. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

51. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Osimhen'in şutunda Gürcü file bekçisi meşin yuvarlağı bu sefer kornere gönderdi.

55. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Osimhen'in topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gugeshashvili'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

63. dakikada İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan açtığı ortada kaleci Gugeshashvili'nin sektirdiği topu altıpas içindeki Batrakov, Jakobs'a aktardı. Senegalli oyuncunun pasında Göztepe savunmasından seken topla sağ çaprazda buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunu kaleci Gugeshashvili çeldi ancak bu sırada Akonnor'un müdahalesi sırasında Osimhen yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

65. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta ön direkte bulunan Henrique'nin kafayla arkaya gönderdiği topla buluşan Juan, meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 3-2

67. dakikada Galatasaray'ın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası Nijeryalı santrforun ofsaytta olduğu belirlendi.

90+4. dakikada Singo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in vuruşunda, kaleci Gugeshashvili meşin yuvarlağı çeldi.

Galatasaray, maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligin üçüncü haftasında 7 puana ulaştı. Henüz galibiyet alamayan Göztepe ise 1 puanda kaldı.

Osimhen'den görkemli başlangıç

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna iyi başladı.

Sezonun ilk haftasında 2-2 berabere biten Arca Çorum FK müsabası ile ikinci haftada 4-0 kazandıkları Erzurumspor FK karşılaşmasında ikişer gol atan Osimhen, Göztepe'yi de boş geçmedi. 27 yaşındaki santrfor, 63. dakikada penaltıdan ağları bularak takımını 3-1 üstünlüğe taşıdı.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla üçüncü lig maçına çıkan Osimhen, gol sayısını 5'e yükseltti.

Osimhen, son 15 lig maçında 17 gol attı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 15 müsabakanın 13'ünü boş geçmedi.

Osimhen, geçen sezonun 15. haftasındaki Samsunspor müsabakasıyla başlayan süreçte ligde 15. kez forma giydi. Söz konusu süreçte sadece 2 maçta gol atamayan Osimhen, diğer 13 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırdı.

Osimhen, gol atamadığı 2 maçta ise asitleriyle skor katkısı verdi.

Osimhen, Icardi'ye bir adım daha yaklaştı

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncusu Mauro Icardi'ye bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray'da forma giydiği 2 sezonda 74 resmi maça çıkan Osimhen, 59 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin hem şampiyonluklarında hem de Avrupa'daki başarısında büyük katkısı bulunan Osimhen, bu sezona da iyi başladı.

Nijeryalı yıldız, çıktığı 3. Süper Lig maçında 5. kez fileleri havalandırarak gol sayısını 64'e çıkardı. Osimhen, Galatasaray tarihinin en golcü oyuncusu ünvanına sahip olan ve geçen sezon sonunda takımdan ayrılan Mauro Icardi (77) ile arasındaki farkı 13 gole indirdi. Osimhen, sezon sonuna kadar Icardi'yi geçerek rekor kırmaya çalışacak.

Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncuları listesinde kulüp efsanesi Gheorghe Hagi'nin (72) ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Sanchez, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki 4. sezonuna başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, çıktığı 3. lig maçının 33. dakikada beraberliği sağlayarak bu sezon ilk kez gol sevinci tattı.

Davinson Sanchez, Galatasaray kariyerinde toplamda 124. resmi maçta 11 gole ulaştı.

Sara, bu sezon golle tanıştı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk golünü attı.

Mücadelenin 55. dakikasında Victor Osimhen'in asistinde takımını 2-1 öne geçiren Sara, bu sezon ilk kez fileleri havalandırmış oldu. Sarı-kırmızılı kulüpteki 90. resmi maçına çıkan Sara, 9. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, VAR ile penaltı kazandı

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Müsabakanın 59. dakikasında gelişen karambolde Victor Osimhen, ceza sahası içinde Richard Akonnor ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonda oyunu devam ettiren hakem Mehmet Türkmen, VAR'daki Pawel Malec'in uyarısıyla saha kenarındaki ekrana geldi.

Yaşananları bir kez daha izleyen Türkmen, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle 62. dakikada penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Osimhen, takımını 3-1 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Osimhen'in golü VAR'a takıldı

Maçta Victor Osimhen'in ağlara gönderdiği top, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin 67. dakikasında Roland Sallai'nin sağdan ortasında arka direkte yükselen Osimhen, kafayla topu filelere gönderdi. Pozisyonda yardımcısı Abdullah Bora Özkara'dan bir uyarı gelmeyince hakem Mehmet Türkmen gol kararı verdi.

Pozisyon VAR'da yeniden incelendikten sonra Osimhen'in küçük farkla ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Batrakov ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesine yedekler arasında başladı. Batrakov, 46. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girerek Galatasaray kariyerindeki ilk heyecanını yaşadı.

Ligde son 37. iç saha maçında da mağlup olmadı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 37 müsabakaya çıkardı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29. galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, rekabette iç sahadaki son 12 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 12 maçtan da galip ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 1982’de başlayan süreçte İzmirli renktaşını 12. kez konuk etti. Galatasaray, söz konusu müsabakaların tamamından galibiyetle ayrılan taraf olmayı başardı.

“Cimbom” ayrıca 1973’ten bu yana Göztepe ile sahasında yaptığı 18 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 16. galibiyetini alırken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, son 10 maçta Göztepe'yi yendi

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazandı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibini ligde üst üste 10 kez mağlup etti.

"Cimbom" söz konusu maçların tamamında en az 2 gol bulurken toplamda meşin yuvarlağı 27 kez ağlara gönderdi.

Leao, maçı locada izledi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli yıldız Rafael Leao, Göztepe müsabakasını locadan takip etti.

İtalya'nın Milan takımından transfer edilmek istenen 27 yaşındaki yıldız futbolcu, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeyi imzalaması beklenen Leao, Göztepe karşılaşmasını da RAMS Park'ta seyretti.

Mücadelenin ardından sahaya inen Leao, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Portekizli futbolcu, "Aramızda bir aslan daha var." denilerek anons edildi.

Taraftarlar, Rafael Leao'dan "üçlü" tezahüratı yaptırmasını istedi.

Konuk takımın goller duran toptan geldi

Göztepe, Galatasaray karşısında iki golü de duran toptan yedi.

İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, gol perdesini 16. dakikada sağdan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı korner sonrasında arka direkte Novatus Miroshi'nin ayağından buldu.

Göztepe, 65. dakikada ise ikinci golde bu kez soldan Arda Okan Kurtulan'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası yine arka direkte Juan da Silva ile kazandı.

Göztepe sezona iyi başlayamadı

Süper Lig'de geçen sezonun başarılı takımlarından olan İzmir temsilcisi, bu sezona iyi giremedi.

Ligde 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6. sırada bitiren Göztepe, bu sezon çıktığı 3. müsabakada da galibiyetle tanışamadı. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalan İzmir'in sarı-kırmızılı takımı, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Üçüncü hafta dış sahada Galatasaray'a yenilen İzmir ekibi, 1 puanda kaldı.

Devlet korumasındaki çocuklar ağırlandı

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki farklı çocuk evlerinden devlet koruması altında olan minik misafirleri maçta konuk etti.

Karşılaşma öncesi bando ile karşılanan çocuklara, 30 Ağustos'a özel tişörtler verildi.

Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yenilen yemeğin ardından çocuklar, oyun aktiviteleri ile keyifli vakit geçirdi. Minik misafirler, daha sonra maçı izlemek için tribündeki yerlerini aldı.