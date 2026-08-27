Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, yetkililer ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda, Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına, kurada küçük numaraları çeken takımlar ev sahipliği yapacak.

Kupada 15, 16 ve 17 Eylül'de oynanacak 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Galataspor-Yalova FK 77

İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor

Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor

Altay-Söke 1970

Bucaspor 1928-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları

Karaman FK-Kepezspor

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor

Osmanelispor-Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetler

Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir

1923 Afyonkarahisarspor-Ürgüpspor

Amasyaspor FK-Çankırıgücüspor

Sinopspor-Arıt Kayadibispor

Tokat Belediyespor-Keşapspor

Orduspor 1967-Torul Belediyespor

Adanaspor-Yeni Malatyaspor

Kilis Birlikgücüspor-Kahta 02

Dersimspor-Gelecek Siirt 56

Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor

Gölespor-Kars 36

Bayburtspor-Borçkaspor

Müsabakalarını kazanan 20 takım tur, atlayarak Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.