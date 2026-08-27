Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Metin Arslancan
27 Ağustos 2026•Güncelleme: 27 Ağustos 2026
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, yetkililer ve kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda, Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına, kurada küçük numaraları çeken takımlar ev sahipliği yapacak.
Kupada 15, 16 ve 17 Eylül'de oynanacak 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Galataspor-Yalova FK 77
İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor
Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor
Altay-Söke 1970
Bucaspor 1928-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları
Karaman FK-Kepezspor
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor
Osmanelispor-Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetler
Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir
1923 Afyonkarahisarspor-Ürgüpspor
Amasyaspor FK-Çankırıgücüspor
Sinopspor-Arıt Kayadibispor
Tokat Belediyespor-Keşapspor
Orduspor 1967-Torul Belediyespor
Adanaspor-Yeni Malatyaspor
Kilis Birlikgücüspor-Kahta 02
Dersimspor-Gelecek Siirt 56
Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor
Gölespor-Kars 36
Bayburtspor-Borçkaspor
Müsabakalarını kazanan 20 takım tur, atlayarak Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.