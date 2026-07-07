Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile 1. Lig'den Kayserispor, Manisa FK, Pendikspor ve Batman Petrolspor futbol takımları, hazırlık kampı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih etti.

Futbol takımları yüksek irtifada güç depolamak için Erciyes'i tercih etti Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile 1. Lig'den Kayserispor, Manisa FK, Pendikspor ve Batman Petrolspor futbol takımları, hazırlık kampı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kamp merkezinde, yeni sezon öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Erciyes Dağı'nda 1850 rakımda bulunan merkez, yerli ve yabancı futbol takımlarını ağırlamaya başladı.

Kent merkezine yakınlığı, konaklama imkanları ve saha şartları dolayısıyla özellikle Süper Lig ve 1. Lig ekiplerince tercih edilen merkez, yabancı takımlardan da ilgi görüyor.

Geçen sezon 30 takım kamp yaptı

Geçen sezon 30 ekibin kamp yaptığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, 2026-2027 sezonu için hedef 40-50 takım olarak belirlendi.

Futbol başta olmak üzere birçok branşta profesyonel sporculara hizmet veren merkezde, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa 15-27 Temmuz tarihlerinde, Gençlerbirliği ise 16-25 Temmuz'da kamp yapacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 3 Temmuz'da başlayan kamp programı 14 Temmuz'da sona erecek. Manisa FK 7-17 Temmuz, Batman Petrolspor 14-30 Temmuz ve Pendikspor 18-29 Temmuz tarihlerinde hazırlıklarını sürdürecek.

Ayrıca İran 23 Yaş Altı Milli Takımı ve Al Hilal Kadın Ekibi ile farklı yaş kategorilerinden uluslararası takımlar da burada kamp yapacak.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih eden takımlar, hazırlık maçlarında da karşı karşıya gelecek.

Merkez, uluslararası standartlarda doğal çim futbol sahaları, atletizm pisti, olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, kondisyon merkezleri, soyunma odaları ve sporcu destek alanları, hakem ve teknik ekip kullanım alanları, konaklama tesisleri, yemekhane ve sosyal yaşam alanları, toplantı ve analiz salonları, sağlık ve rehabilitasyon hizmet alanlarıyla dikkati çekiyor.