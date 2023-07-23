Fransız yüzücü Leon Marchand, 400 metre karışık dünya rekorunu kırdı
Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı.
İstanbul
Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.
Phelps, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 4:03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.
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