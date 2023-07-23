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Spor

Fransız yüzücü Leon Marchand, 400 metre karışık dünya rekorunu kırdı

Fransız yüzücü Leon Marchand, erkekler 400 metre karışıkta, ABD'li Michael Phelps'in 15 yıllık dünya rekorunu kırdı.

Fatih Erel  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Fransız yüzücü Leon Marchand, 400 metre karışık dünya rekorunu kırdı

İstanbul

Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası ilk gününde, erkekler 400 metre karışıkta, 21 yaşındaki Fransız sporcu Marchand, 4.02.50'lik derecesiyle yeni rekorun sahibi oldu.

Phelps, 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki 4:03.84 derecesi ile rekoru elinde bulunduruyordu.




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