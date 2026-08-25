Fransa'da spor fotoğrafları festivalinde Gazze'de çekilen fotoğraf kaldırıldı

Ülkenin yerel Le Pays d'Auge gazetesinin haberine göre, Normandiya bölgesindeki ünlü sahil kasabası Deauville'de uluslararası Deauville Spor Fotoğrafları Festivali düzenleniyor.

Festival organizatörleri, isimsiz gelen bazı talepler üzerine Associated Press (AP) için çalışan Filistinli Jehad Alshrafi'nin fotoğrafını kaldırdı.

Organizatörler Filistinli fotoğrafçı Alshrafi'nin Gazze'de çektiği fotoğrafı, bir grup bisikletçinin yer aldığı başka bir fotoğrafla değiştirdi.

Festivale ev sahipliği yapan yerel yetkililer, Gazze'de çekilen fotoğrafın kaldırıldığını doğruladı ancak bu adımın hangi talep ve gerekçeyle atıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Filistinli Alshrafi'nin 14 Şubat'ta çektiği fotoğrafta, Gazze'de yıkıntıların arasında Gazzeli ve Mısırlı oyuncuların futbol oynadığı görülüyor.

Bu fotoğrafın kaldırılmasına karşı çıkan siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, tepkilerini ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan dile getirdi.

Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure, "Gazze'de basın yasaklandı, Deauville'de fotoğraflar, basın özgürlüğü ayaklar altında." ifadesini kullandı.

PS Milletvekili Arthur Delaporte, Deauville'deki festivalden Gazze'de çekilen söz konusu fotoğrafın kaldırılmasının meşru bir tepkiye yol açtığını belirterek kültürün ve hakikatin asla sessiz sedasız yapılan bir sansüre maruz bırakılamayacağını kaydetti.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Emma Fourreau, Filistin halkının sanat alanında bile "görünmez kılındığı" yorumunda bulundu.

Fourreau, "Gazze'nin kalıntılarının ortasında futbol oynayan genç Filistinlilerin resmi bile rahatsız ediyor. Deauville Spor Fotoğrafları Festivali'nden Alshrafi'nin fotoğrafının kaldırılması yakışıksız bir karar." ifadelerini kullandı.

Festivalin organizatörlerinin ve Deauville Belediyesinin konuya açıklık getirmesi gerektiğini belirten Fourreau, bu talebiyle ilgili söz konusu kişi ve kuruma mektup ilettiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard,​​​​​​​ "Filistinli muhabir Jehad Alshrafi'nin muazzam fotoğrafı, Deauville Spor Fotoğrafları Festivali'nde sansürlendi." ifadesini kullandı.

Callamard, Gazze'deki soykırımın hakikatini silme girişimine karşı çıkmak için bu fotoğrafı her yerde göstermenin bir direniş eylemi olduğunu vurguladı.

PS üyesi yerel siyasetçi Sylvain Larcher'in fotoğrafın festivalden kaldırıldığını fark edip tepki göstermesi üzerine olay kamuoyuna yansımıştı.

Öte yandan, sosyal medyada İsrail hükümeti yandaşı kullanıcılar, organizatörlerin bu hamlesini memnuniyetle karşılamıştı.