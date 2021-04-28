Euro
9.95
Dolar
8.23
BIST 100
1,385.91
Altın
1,775.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek

Doğa Kırmızıoğlu   | 28.04.2021
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
Bakan Koca: BioNtech aşısının iki dozu arasındaki süre 6-8 hafta olacak
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin: Haziranda 30 milyon doz aşıyı Türkiye'ye sevk etmek istiyoruz
YÖK üniversitelere tam kapanma sürecinde 'uzaktan eğitime geçilmesini' tavsiye etti

Benzer haberler

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek