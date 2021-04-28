Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek
Ankara
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek.
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