Filistin'e desteğiyle öne çıkan Mısırlı Teknik Direktör Hasan, Salah'ın Türkiye'de başarılı olacağını söyledi

Teknik Direktör Hasan, Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından kendisine verilen plaketin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Filistin'e verdiği desteğe ilişkin Hasan, "Filistin bayrağını dalgalandırmak benim için bir onurdu. Ben insani bir meseleyi dile getirdim. Duyguları olan her insan bu konuda konuşurdu. Yanlış bir şey söylemedim." dedi.

Hasan, aynı durumun tekrar yaşanması halinde yine aynı şekilde hareket edeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha yaşansa aynı şekilde tekrarlarım çünkü Allah’ın razı olacağı şekilde, dünyanın dikkat etmesi gereken insani bir mesele hakkında konuştum."

Salah'ın Trabzonspor'a transferinden memnun

Hasan, Mısır Milli Takımı’nın kaptanı Salah’ın Trabzonspor’a transferinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Salah’ın önemli bir isim ve büyük bir yıldız olduğunu kaydeden Hasan, "Muhammed Salah büyük bir isme ve yıldız oyuncu kimliğine sahip. Türkiye ligine katkı sağlayacak, Türkiye ligi de Salah’a katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Salah'ın Türkiye'deki deneyiminin Mısır Milli Takımı'ndaki performansına olumlu yansımasını umduğunu belirten Hasan, Mısırlı yıldızın Liverpool'da olduğu gibi Trabzonspor'da da iz bırakacağına inandığını dile getirdi.

Türkiye'ye ilişkin görüşlerini de paylaşan Hasan, Türk halkının Mısır toplumuyla benzer özellikler taşıdığını belirterek, köklü tarihi ve kültürü nedeniyle Türkiye'ye büyük bir sevgi beslediğini ifade etti.

Mısırlı teknik adam Fildişi Sahili’nde düzenlenen 2023 Afrika Uluslar Kupası’nda Mısır Milli Takımı’nın son 16 turunda elenmesinin ardından görevden alınan Portekizli teknik direktör Rui Vitória’nın yerine Şubat 2024’te milli takımın başına geçmişti.

Mısır Milli Takımı’nın temmuz ayında 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna kalmasının ardından Hasan, bu tarihi başarıyı Filistin halkına armağan etmiş ve Filistin bayrağı açarak takdir toplamıştı.

Türkiye’nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Dünya Kupası'ndaki başarısı ve Filistin halkına verdiği destek dolayısıyla Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hasan’a dün plaket takdim etmişti.