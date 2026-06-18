Filistin Futbol Federasyonundan İrlanda-İsrail maçıyla ilgili açıklama Filistin Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İrlanda-İsrail maçının tarafsız sahaya alınması kararında herhangi bir etkilerinin bulunmadığını duyurdu.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA) yaptığı açıklamada, "Öncelikle belirtmek gerekir ki federasyon olarak maçın oynanması kararına ilişkin herhangi bir onay, tasdik veya destek açıklaması yapılmamıştır. Federasyonun maça onay verdiği yönündeki herhangi bir yorum, pozisyonumuzu doğru bir şekilde yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İsrail futboluna ilişkin tutumlarının değişmediğinin altını çizen Filistin Futbol Federasyonu, şu ifadeleri kullandı:

"PFA, İsrail'in FIFA tüzüklerini sürekli ihlal etmesi, Filistin futbolunu sistematik olarak engellemesi ve İsrail savaşının Filistin yaşamının tüm yönlerine, sporculara, kulüplere, tesislere ve spor hayatına verdiği yıkıcı etki nedeniyle FIFA ve diğer uluslararası spor kuruluşları aracılığıyla hesap sormaya devam etmektedir. Binden fazla Filistinli sporcu öldürüldü ve Filistin'in spor altyapısının büyük bir kısmı yok edildi. Filistin futbolu, tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor."

İsrail'e karşı tutumlarından ve Filistin halkına desteğinden dolayı İrlanda'yı takdir ettiklerini vurgulayan Filistin Futbol Federasyonu, "Federasyon olarak, İrlanda halkının gösterdiği tarihi dayanışmaya ve İrlanda Futbol Federasyonu, İrlanda kulüpleri, taraftarları, oyuncuları, sendikaları, sivil toplum örgütleri ve kamu temsilcilerinin Filistin hakları ve insan onurunu desteklemek için defalarca dile getirdikleri ilkeli tutumlara duyduğu derin takdiri yinelemek istemektedir." değerlendirmesinde bulundu.