'Filenin Sultanları' yarın Almanya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Ankara
Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer aldı. "Filenin Sultanları" bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.