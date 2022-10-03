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Spor

'Filenin Sultanları' yarın Almanya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Muhammed Boztepe   | 03.10.2022
'Filenin Sultanları' yarın Almanya ile karşılaşacak

Ankara

Polonya'nın Lodz kentindeki Sport Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer aldı. "Filenin Sultanları" bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

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