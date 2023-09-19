Dolar
27.04
Euro
28.91
Altın
1,933.80
ETH/USDT
1,642.70
BTC/USDT
27,034.00
BIST 100
7,743.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Spor

"Filenin Sultanları" olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Çakmak  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
"Filenin Sultanları" olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşılaşacak

Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 07.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Peru'yu da 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5'inci Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı
Baroların adli yardım ödeneklerine ilişkin iptal kararı Resmi Gazete'de
Yüksek Seçim Kurulu 15 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle sis, kırağı ve buzlanma oluştu
MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

"Filenin Sultanları" olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşılaşacak

"Filenin Sultanları" olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçında yarın Arjantin ile karşılaşacak

"Filenin Sultanları", Peru'yu 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerinde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti

"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak

"Filenin Sultanları", olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak
Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalini Türk hakem yönetecek

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalini Türk hakem yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet