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Spor

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne İtalya maçıyla başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri’nin çeyrek finalinde yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Musa Samur  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne İtalya maçıyla başlıyor

Ankara

"Filenin Sultanları"nın, ABD’nin Arlington kentinde 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek final etabındaki ilk maçı TSİ 22.00’de başlayacak.

Milli takımın final etabındaki kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

Çeyrek finalde ayrıca Polonya-Almanya, ABD-Japonya, Brezilya-Çin maçları yapılacak.

Organizasyonda lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", yarı finale yükselmesi halinde ABD-Japonya karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek.

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