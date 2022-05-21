Filede CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi kupası yeni sahibini buluyor
CEV tarafından 61. kez düzenlenecek kadın voleybolunun bir numaralı kupasında son 10 sezonunda VakıfBank 4, Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA birer kez kupayı Türkiye'ye getirdi.
İstanbul
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 61. sezonun şampiyonu, yarın Slovenya'da yapılacak Süper Final ile belirlenecek.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilecek Süper Final'de VakıfBank ile İtalyan ekibi Imoco Volley karşı karşıya gelecek.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 60 sezonda 26 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında bu kulvarda şampiyonluk yaşadı.
Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.
Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise İtalyan Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.
Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 6, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.
Son 10 sezonda kupa 6 kez Türk takımlarının
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 10 sezonun 6'sında şampiyonluk kupasını kazandı.
Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.
Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.
İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, 2018 yılında da Romanya'nın başkenti Bükreş'de düzenlenen Dörtlü Final'de de şampiyonluğa ulaştı.
CEV Şampiyonlar Ligi 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.
Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:
Yıl
Takım
Ülke
1961
Dinamo Moskova
SSCB
1962
Bruvestnik Odesa
SSCB
1963
Dinamo Moskova
SSCB
1964
Levski-Spartak Sofya
Bulgaristan
1965
Dinamo Moskova
SSCB
1966
CSKA Moskova
SSCB
1967
CSKA Moskova
SSCB
1968
Dinamo Moskova
SSCB
1969
Dinamo Moskova
SSCB
1970
Dinamo Moskova
SSCB
1971
Dinamo Moskova
SSCB
1972
Dinamo Moskova
SSCB
1973
Nim-Se Budapeşte
Macaristan
1974
Dinamo Moskova
SSCB
1975
Dinamo Moskova
SSCB
1976
Ruda Hvezda Prag
Çekoslavakya
1977
Dinamo Moskova
SSCB
1978
Traktör Schwerin
Doğu Almanya
1979
CSKA Sofya
Bulgaristan
1980
Ruda Hvezda Prag
Çekoslavakya
1981
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1982
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1983
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1984
CSKA Sofya
Bulgaristan
1985
ADK Almatı
SSCB
1986
CSKA Moskova
SSCB
1987
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1988
Olimpia Teodora Ravenna
İtalya
1989
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1990
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1991
Mladost Zagreb
Yugoslavya
1992
Olimpia Teodora Ravenna
İtalya
1993
Parmalat Matera
İtalya
1994
Uralochka Ekaterinburg
Rusya
1995
Uralochka Ekaterinburg
Rusya
1996
Parmalat Matera
İtalya
1997
Foppapedretti Bergamo
İtalya
1998
OK Dubrovnik
Hırvatistan
1999
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2000
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2001
Volley Modena
İtalya
2002
RC Cannes
Fransa
2003
RC Cannes
Fransa
2004
Tenerife Marichal
İspanya
2005
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2006
Sirio Colussi Perugia
İtalya
2007
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2008
Colussi Perugia
İtalya
2009
Volley Bergamo
İtalya
2010
Volley Bergamo
İtalya
2011
VakıfBank Güneş Sigorta TT
TÜRKİYE
2012
Fenerbahçe Universal
TÜRKİYE
2013
VakıfBank
TÜRKİYE
2014
Dinamo Kazan
Rusya
2015
Eczacıbaşı VitrA
TÜRKİYE
2016
Pomi Casalmaggiore
İtalya
2017
|VakıfBank
TÜRKİYE
2018
|VakıfBank
TÜRKİYE
2019
|Igor Gorgonzola
İtalya
2020
-
|-
2021
Imoco Volley
|İtalya