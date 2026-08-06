Fenerbahçeli futbolcu Oosterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildi

Çetin, Oosterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir. Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz."