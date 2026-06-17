Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oldu Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland ile eşleşti.