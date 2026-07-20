Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli oldu

Emre Aşıkçı
20 Temmuz 2026•Güncelleme: 20 Temmuz 2026
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
Kura çekiminde lig yoluna seri başı katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini geçmesi halinde Sturm Graz (Avusturya)-Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.
Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.
UEFA Avrupa Ligi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi de İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle 3. turda karşılaşacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımına elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turunda Twente-Ferencvaros maçının galibiyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanşları 13 Ağustos'ta oynanacak.