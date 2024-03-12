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Spor

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçını Nikola Dabanovic yönetecek

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Dilek Erol  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçını Nikola Dabanovic yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre, Nikola Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.

Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

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