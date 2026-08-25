Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkacak

Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Luca Zufferli olacak.

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Fransız takımlarıyla 27. randevuda

Avrupa kupalarında Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 kez kazanırken, 8 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 12 kez rakiplerine kaybetti. Sarı-lacivertli takımın attığı 32 gole Fransız ekipleri, 53 golle yanıt verdi.

İlk rakip Nice

Fenerbahçe, ilk olarak 1959-1960 sezonunda bir Fransız takımıyla karşılaştı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Nice'le eşleşen sarı-lacivertliler, sahasındaki maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından iki takım İtalya'da üçüncü bir maça çıktı. Nice, sahadan 5-1 galip ayrılırken, Fenerbahçe organizasyona veda etti.

Sarı-lacivertli takım, 1973-1974 sezonunda da Nice'le eşleşti. Fransa'da oynanan ilk maçı Nice 4-0 kazandı, İstanbul'da ise Fenerbahçe 2-0 galip geldi.

1985-1986 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bordeaux'yla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-2 yenerken, İstanbul'da oynanan rövanş müsabakası ise 0-0 bitti. Fenerbahçe, bu sonuçla turu geçen taraf oldu.

Üst üste 7 maç kaybetti

1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşen Fenerbahçe, 2 maçta da rakibine farklı yenildi. Deplasmanda 4-0 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında da 5-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta yer aldı. Lyon, gruptaki ilk maçı 1-0, ikinci maçı 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la gruplarda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki mücadeleyi 3-1 kazanan Lyon, sahasındaki maçtan da 4-2 galip ayrıldı.

2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertli ekip, son 32 turunda Lille'le eşleşti. Fransa'daki ilk maçı Lille 2-1 kazanırken, İstanbul'da oynanan mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu periyotta Fransız ekipleriyle oynadığı 8 mücadelede 7 yenilgi yaşarken 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Son 12 maçta 2 kez yenildi

2009-2010 sezonunda Lille'e deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu maçın ardından Fransız ekipleriyle çıktığı son 12 müsabakada 3 galibiyet ve 7 beraberlik yaşarken 2 maçta mağlup oldu.

Lille ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda boy gösteren sarı-lacivertliler, Marsilya'yla sahasında 2-2 berabere kalırken, deplasmanda ise 1-0 kazandı.

Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Monaco'yla eşleşti. 3'üncü eleme turu ilk maçında rakibini sahasında 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda ise 3-1 kaybetti.

2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, grupta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı 2 beraberlik de Rennes karşısındaydı. Deplasmanda rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Rennes ile İstanbul'da oynanan maçta ise sarı-lacivertli ekip 3-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 3-3 eşitlikle tamamladı.

2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille'le eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Rövanş maçında normal süreyi 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 118. dakikada penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lig aşamasında Olimpik Lyon'la eşleşen Fenerbahçe, rakibiyle iç sahada 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında iç sahadaki ilk maçında Nice ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, son olarak ise Olimpik Lyon ise sahasında 1-1 berabere kaldı.

Olimpik Lyon'la 7. randevu

Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 6'sını Olimpik Lyon'la oynadı.

2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu.

İki ekip, daha sonra 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Son olarak iki takım arasında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 6 maçta sarı-lacivertliler 5 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 12 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin Fransız ekipleriyle oynadığı mücadeleler şu şekilde:

Tarih Maç Skor 19.11.1959 Fenerbahçe-Nice 2-1 03.12.1959 Nice-Fenerbahçe 2-1 23.12.1959 Nice-Fenerbahçe 5-1 24.10.1973 Nice-Fenerbahçe 4-0 07.11.1973 Fenerbahçe-Nice 2-0 18.09.1985 Bordeaux-Fenerbahçe 2-3 02.11.1985 Fenerbahçe-Bordeaux 0-0 13.09.1994 Cannes-Fenerbahçe 4-0 27.09.1994 Fenerbahçe-Cannes 1-5 25.09.2001 Fenerbahçe-Olimpik Lyon 0-1 17.10.2001 Olimpik Lyon-Fenerbahçe 3-1 19.10.2004 Fenerbahçe-Olimpik Lyon 1-3 03.11.2004 Olimpik Lyon-Fenerbahçe 4-2 18.02.2010 Lille-Fenerbahçe 2-1 25.02.2010 Fenerbahçe-Lille 1-1 20.09.2012 Fenerbahçe-Marsilya 2-2 22.11.2012 Marsilya-Fenerbahçe 0-1 27.07.2016 Fenerbahçe-Monaco 2-1 03.08.2016 Monaco-Fenerbahçe 3-1 15.09.2022 Rennes-Fenerbahçe 2-2 27.10.2022 Fenerbahçe-Rennes 3-3 06.08.2024 Lille-Fenerbahçe 2-1 13.08.2024 Fenerbahçe-Lille 1-1 23.01.2025 Fenerbahçe-Olimpik Lyon 0-0 02.10.2025 Fenerbahçe-Nice 2-1 18.08.2026 Fenerbahçe-Olimpik Lyon 1-1

Tur ihtimalleri

Fenerbahçe, ilk maçta berabere kaldığı rakibini normal sürede yenmesi durumunda adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Ev sahibi ekibin, galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlik durumunda ise mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde seri penaltı atışları, turu geçen tarafı belirleyecek.

4 eksik

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında muhtemel 11'i şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, Nene, Talisca.

