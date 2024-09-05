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Spor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu açıkladı.

Can Öcal  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi

İstanbul

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın, Ryan Kent ve Levent Mercan, bildirilen kadroda yer bulamazken yeni transfer Sofyan Amrabat ise kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

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