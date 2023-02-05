Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,666.80
BTC/USDT
23,376.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
logo
Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.

Süha Gür   | 05.02.2023
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Istanbul

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı müsabakada deplasmanda Adana Demirspor karşısında 2 puan kaybetmişti. Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0 kazanmış ve bu sene Fenerbahçe'ye ilk yenilgisini yaşatmıştı.

Jesus, kulübede olamayacak

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamayacak.

Portekizli teknik adam, çok tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak.

Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.

İki eksik

Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Adana Demirspor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi ile sakatlığı bulunan Joao Pedro, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Sınırda 7 isim

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Emre Mor, kart görmeleri durumunda Kayseri deplasmanında mücadele edemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Çatalca'da bir fabrikada çıkan ve yandaki fabrikaya da sıçrayan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Afrika Uluslar Şampiyonası'nda Senegal şampiyon oldu

Afrika Uluslar Şampiyonası'nda Senegal şampiyon oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Ümraniyespor yarın Adana Demirspor’u konuk edecek

Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti

Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti
Beşiktaş, Sivas'ta yenildi

Beşiktaş, Sivas'ta yenildi
Başkentte 3 puan Karagümrük'ün

Başkentte 3 puan Karagümrük'ün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet