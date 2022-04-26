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Spor

Fenerbahçe Opet ile VakıfBank şampiyonluk mücadelesi verecek

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final ile üçüncülük etaplarının maç programı belli oldu.

Ercan Çakar   | 26.04.2022
Fenerbahçe Opet ile VakıfBank şampiyonluk mücadelesi verecek

İstanbul

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Üçüncülük etabında ise Türk Hava Yolları ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.

Final etabında üç galibiyet alacak takım, şampiyonluğa ulaşacak. Bu etapta ilk maç normal sezonu alt sırada bitiren takımın sahasında, ikinci ve üçüncü müsabakalar üst sırada tamamlayan ekibin sahasında oynanacak. Gerekmesi halinde dördüncü maç normal sezonu alt sırada bitiren takımın sahasında, beşinci karşılaşma ise üst sırada bitiren ekibin sahasında yapılacak.

Üçüncülük etabında ise iki galibiyet elde edecek takım, sezonu üçüncü sırada bitirmiş olacak. İlk maç normal sezon sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci müsabaka ise üst sırada bulunan takımın sahasında yapılacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü maç da üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak.

Final etabının programı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı şöyle:

30 Nisan Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

3 Mayıs Salı:

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

6 Mayıs Cuma:

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

9 Mayıs Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel) (Gerekmesi halinde)

12 Mayıs Perşembe:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı) (Gerekmesi halinde)

Üçüncülük etabı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off üçüncülük etabının programı şöyle:

30 Nisan Cumartesi:

13.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

3 Mayıs Salı:

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

6 Mayıs Cuma:

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı) (Gerekmesi halinde)

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