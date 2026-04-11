Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, konuk olduğu VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.
Ceren Aydınonat
11 Nisan 2026•Güncelleme: 11 Nisan 2026
Türkiye, İstanbul
Üç galibiyete ulaşan ekibin 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlayacağı seride üçüncü mücadele, 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette VakıfBank, 3 sayılık seri yakalayarak eşitliği bozdu: 8-5. Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ın hücumlarına ana Cristina'nın etkili smaçlarıyla cevap verdi. Sarı-siyahlı takım, setin ortalarına kadar rakibiyle arasındaki 3 sayılık farkı korudu. Ogbogu'nun servis turunda VakıfBank, farkı açmayı sürdürdü (20-13) ve sarı-lacivertli takıma mola aldırdı. Fenerbahçe Medicana'nın hatalarından iyi yararlanan VakıfBank, ilk seti 25-19 üstün bitirip 1-0 öne geçti.
Fedorovtseva'nın servis turuyla sarı-lacivertliler, 2. sete iyi başlayan taraf oldu. Vargas'ın etkili hücumlarının ardından Fenerbahçe Medicana'nın 4 sayılık fark yakalamasıyla (6-2) VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti molaya gitti. Ev sahibi takımın savunmadaki hatalarıyla sarı-lacivertli ekip, ivme yakaladı. VakıfBank, Vargas ve Fedorovtseva'yı durdurmakta zorlanırken 2. seti 25-18 kazanan Fenerbahçe Medicana, durumu 1-1'e getirdi.
[1/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Chiaka Ogbugu (7) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Eda Erdem (14) mücadele etti.
[2/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Cansu Özbay (3) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Hande Baladin (7) mücadele etti.
[3/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Karşılaşmada VakıfBanklı oyuncu Tjiana Boskovic (19) ve Zehra Güneş (18) de yer aldı.
[4/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Marina Markova (23) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Teresa Vargas (44) mücadele etti.
[5/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Zehra Güneş (18) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Teresa Vargas (44) mücadele etti.
[6/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Derya Cebecioğlu (17) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Hande Baladin (7) mücadele etti.
[7/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Derya Cebecioğlu (17) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Arina Fedorovtseva (solda) mücadele etti.
[8/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Derya Cebecioğlu (sağda) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Teresa Vargas (44) mücadele etti.
[9/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Marina Markova (sağda) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Aslı Kalaç (9) mücadele etti.
[10/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Marina Markova (23) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Teresa Vargas (44) mücadele etti.
[11/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Marina Markova (sağda) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Teresa Vargas (44) mücadele etti.
[12/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Cansu Özbay (3) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Hande Baladin (7) mücadele etti.
[13/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Marina Markova (23) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Teresa Vargas (sağda) mücadele etti.
[14/14] Vodafone Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşılaştı. Bir pozisyında VakıfBanklı oyuncu Tjiana Boskovic (sol 2) ile Fenerbahçe Medicanalı oyuncu Arina Fedorovtseva (solda) mücadele etti.
Üçüncü set karşılıklı hücumlarla çekişmeli başladı. Fenerbahçe'de Hande Baladın'ın etkili olduğu bölümde VakıfBank, rakibine Cazaute'un smaçlarıyla cevap verdi. 4 sayılık seri yakalayan sarı-lacivertliler, farkı açtı: 10-6. Zaman zaman bulduğu seriler ve Hande Baladın ile Vargas'ın etkili oyunuyla Fenerbahçe Medicana, sette 25-18 üstün gelerek 2-1 öne geçti.
Dördüncü setin başında VakıfBank, hücum ve savunmada hata yaparken sarı-lacivertli takım rahat oynadı. Berka Buse Özden'in sayılarıyla sarı-siyahlılar toparlanıp farkı 3 sayıya kadar indirirken (19-16) Fenerbahçe Medicana mola aldı. Setin son bölümünde oyunun kontrolünü alan Fenerbahçe Medicana, 25-20'lik skorla seti tamamladı ve maçı 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertli ekipte Melissa Vargas, 28 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken VakıfBank'ta Marina Markova, 16 sayıyla oynadı.