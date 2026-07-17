Fenerbahçe Kulübünden yeni transferler Greenwood, Ake ve Muric için imza töreni

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen törende Greenwood, Ake ve Muric'in yanı sıra sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin yer aldı.

Cihan Kamer, futbolda sezonu açtıklarını belirterek "Kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Oyunculara iki gün izin vermiştik. Bugün takımımız yeniden çalışmaya başlayacak. Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Bu süreçte teknik ekibimiz, eksik olduğumuz noktaları bize söyledi, biz de bu eksikler için dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan süreci Ake ile devam ettirdik. Greenwood ile de süreci neticelendirdik. Özellikle Greenwood transferinde taraftarımızı çok beklettik. Taraftarlarımız, daha kısa sürede bu işin neticelenmesini istiyordu. Doğru ve yıldız transferler, 1-2 günde yapılmıyor. Çok fazla rakiple mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Çok sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını aktaran Kamer, şunları söyledi:

"Ben, 45 yıldır çalışıyorum. Bu kadar sorunlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım. İki değerli ismin bu transferde önemli etkisi vardı. Biri başkanımız Aziz Yıldırım, diğeri de Greenwood'un kendisi. Ayın 9'unda mazbatayı aldığımızdan beri yönetici arkadaşlarımız eve gitmeden çalışıyor. Bu transferler için nakit oluşturmak ve bütün branşlarda durumu en iyi noktaya taşımak için yönetim büyük çaba sarf ediyor. Sonuç olarak bu süreçte beni en çok üzen şey, herkesin hikayeler yazmasıydı. Bizi bunlar zorladı. Bunları sadece biz değil, oyuncuyu verecek kişiler de görüyor. Birçok rakiple karşılaştık. Bu paraları ödeyenler de oldu. Aziz Yıldırım da çok destek oldu. Kendisi Greenwood'un serbest kalma bedelini sordu. 50 milyon avro dediğimiz zaman 'Gerekirse o parayı veririz.' dedi. O olmasa bu transferi gerçekleştiremezdik. Greenwood da 'Ya Fenerbahçe ya da Marsilya' dedi."

Kamer, çalışmaya devam edeceklerini kaydederek "İleride gerekirse 1-2 pozisyon için ilave yapabiliriz. 1 tane ilave olacak. Hangi pozisyon için olacağını ileride göreceksiniz. Biz, elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonluk için yola çıktık. Taraftarımızdan da 90 dakika destek bekliyoruz. Bütün sezon için destek istiyoruz. Oyuncuyu düşürecek bir tezahürat istemiyoruz. Tek yumruk haline geleceğiz. Tek hedefimiz şampiyonluk." şeklinde konuştu.

Oğuz Çetin: "Oyuncuların bu büyük camiada olma istekleri çok önemliydi"

Oğuz Çetin ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu süreçte büyük emeği olduğunu kaydederek "Önemli oyuncuları kulübe kazandırdık. Yönetim kurulumuz, her konuda bize destek oldu. Bu süreci Cihan Kamer ile yoğun bir şekilde geçirdik. Bu süreci yürütmek kolay değildi. Gerçekten güzel bir süreç yaşadık. Esas teşekkür, oyuncularımıza gelmeli. Oyuncuların bu büyük camiada olma istekleri çok önemliydi. Bu iradeyi koydular. Fenerbahçe'de oynamak istediklerini dile getirdiler. Fenerbahçe camiasının beklentilerine cevap verecek, futbolculuk özelliklerine sahip, kendilerini ispatlamış böyle değerli üç oyuncuyla buraya çıkmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Muric: "Bu formaya layık olduğumu göstereceğim"

Vedat Muric ise bu tarz transferlerde sürecin kolay geçmediğini belirterek "Biz futbolcular olarak Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bildiğimiz için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bana bu fırsatı tekrar veren yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Bu formaya layık olduğumu göstereceğim. Bu şerefli formayı tekrar giyeceğim için çok onurlu ve gururluyum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemdeki haliyle şimdiki hali arasında tecrübe farkı olduğunu aktaran Muric, "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde 25 yaşındaydım. O zaman ilk defa büyük bir kulübe adım atmıştım. Şimdi o istek ve arzuda tek bir fark var. Çok daha tecrübeliyim. İsteğim ve arzum da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Mallorca formasıyla İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlamasına değinen Muric, "Geçen sezon benim için iyi geçti. Mbappe, Lewandowski ve Yamal gibi yıldızların olduğu ligde gol krallığında ikinci olmak onur verici. Kendime bir gol hedefi koymadım. Asıl hedef şampiyonluktur. Keşke hiç gol atmasam da Fenerbahçe şampiyon olsa." şeklinde görüş belirtti.

Ake: "Çok güçlü bir takımımız var"

Nathan Ake, transferinden dolayı çok mutlu olduğunu aktararak "Yönetim kuruluna ve başkana, güvenleri için teşekkür ediyorum. Avusturya'da güzel bir kamp geçirdim. Çok güçlü bir takımımız var. Yeni sezon için sabırsızlanıyorum. Şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Takıma gelmeden önce eski takım arkadaşı Ederson ile konuştuğunu belirten Hollandalı oyuncu, "İstanbul hakkında konuştuk. Burada olmaktan keyif aldığını söyledi. Taraftarlar ve atmosfer hakkında konuştuk. Şampiyonluk için mücadele ettiğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluğa giden yolda hep pozitif kalması gerektiğini vurgulayan Ake, "Sezon boyunca negatif şeyler yaşayabiliyorsunuz. Sezon boyunca çok fazla şey oluyor. Bazen maçları kaybetmeye başlayabiliyorsunuz. O zaman pes mi edeceksiniz yoksa devam mı edeceksiniz? Manchester City'de oynarken biz yola devam ettik. Günün sonunda da ligi kazanmayı bildik. En önemli şey bence bu." değerlendirmesinde bulundu.

Greenwood: "Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum"

Mason Greenwood ise takıma yeni katıldığını kaydederek "Burada olmaktan mutluyum. Transfer sürecim uzun sürdü. Takıma daha yeni katıldım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. İyi bir kadromuz var. Şampiyonluk için en iyi şekilde çalışmalıyız. Takım hakkında iyi düşüncelere sahibim. Çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'dan çok fazla şey öğrendiğini aktaran İngiliz oyuncu, "Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En ufak şeyleri bile çok iyi yapıyor. Çalışkanlığı ve konsantrasyonu çok üst seviyede." şeklinde görüş belirtti.

İngiliz oyuncu, baskı altında iyi oynayabildiğini kaydederek "Marsilya'da oynadım. Orada da baskı var. Mücadele için heyecanlıyım. Sayıların benim için önemi yok. Bu sezon ne yapacağımızı görmek istiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarının havalimanında kendisini çok iyi karşıladığını belirten Greenwood, "Çok sayıda taraftarı havalimanında görmek güzeldi. Gerçekten harika bir duygu. Benim çok hoşuma gitti. Bu benim için çok önemli. Bu durum, Fenerbahçe taraftarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Taraftarlar, maçlarda 12. adamdır. Umuyorum ki bu durum sahaya yansır. Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerdir. Taraftarlar, futbolcular kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.