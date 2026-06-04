Fenerbahçe Kulübü başkan adayları, AA Spor Masası'nın canlı yayınına katılacak

Süha Gür
04 Haziran 2026•Güncelleme: 05 Haziran 2026
Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının konuğu olacak Yıldırım ve Safi, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
Aziz Yıldırım saat 10.00'da, Hakan Safi ise saat 22.00'de seçime dair soruları yanıtlayacak.
Başkan adaylarının açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.