Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Beni Aziz Yıldırım yapan şey Fenerbahçe ve sizlersiniz

Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda kürsüye gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, şampiyonluk şarkılarını özlediğini söyledi.

120 yaşına ulaşan Fenerbahçe'de ömür geçirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Aranızda kardeşlerim, evlatlarım, abilerim diye hitap edebileceğim Fenerbahçeliler var. Biz sizinle pek çok sevinci birlikte yaşadık, pek çok acıyı da birlikte yaşadık. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. İhanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana ihanet eden hainlerin karşısında dimdik durdunuz. Beni Aziz Yıldırım yapan şey, ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdır. Beni Aziz Yıldırım yapan şey Fenerbahçe ve sizlersiniz. Fenerbahçe'yi efsane yapan şey, kendisini vatanına milletine adamış bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek olan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Kendisinin Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçelilere ödenmemiş borcunun olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, "Onur duyduğum hayat hikayesini bana Fenerbahçe verdi. Mahkeme kapılarında, cezaevinde hiç yalnız kalmadım. Benim sizlere ve Fenerbahçe'ye borcum var. Benim bile hatırlamadığım doğum günümde, hapishane duvarına gelip doğum günümü kutlayan Fenerbahçelileri nasıl unutabilirim, bu stadı dolduran 50 bin kadını nasıl unutabilirim. İhanet şebekesine askerden, polisten, devletten önce meydan okuyan Fenerbahçe'ye borcum var. Ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü entrikalarla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif dengesizliklerin olduğu sezonları hep beraber yaşadık ve gördük." açıklamasını yaptı.

Yıldırım, konuşması sırasında yapılan tezahüratlara, "6-0'ı burada bu adam yaptı, 4-0'ları burada bu adam yaptı. Bu adam gitti onları onların sahasında 2-1 yendi, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Siz konuşun, sallayın." yanıtını verdi.

"Bizim birliğimiz kuvvetimizdir, kuvvetimiz birliğimizdir"

Çocukların göz yaşlarına dayanamadığı için göreve talip olduğunun altını çizen Aziz Yıldırım, "Çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum, her zaman her yerde en büyük Fener. Fenerbahçe en büyüktür, kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp, şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım. Burası Fenerbahçe kongresi, polemik, sataşma bize yakışmaz. Bugün burada oluşumun asıl gayesi, Fenerbahçe'ye kavgasız birlik kazandırmaktır. Kardeşliği güçlendirmek için geliyorum. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir, kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden itibaren şampiyonluk ilkesiyle durmadan, çalışacağız. 'Hangi teknik direktörle, hangi futbolcuyla yapacaksınız?' diyenler bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla, iradeyle ve azimle kazanılır. Fenerbahçe'yi son 40 yıllık tarihinde 6 kez Aziz Yıldırım, 2 kez de diğer başkanlar şampiyon yapmıştır, bunu unutmayın." diye konuştu.

Fenerbahçe formasının kimsenin emeklilik ikramiyesi olmayacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı oyuncu yoktur. Hangi formada kaç yıldız var, onu çalınmış başarılarla övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay-yıldız var. Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir, çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil gerçekçi olmamız lazım. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana ve arkadaşlarıma yakışmaz. En zor günümüzdeki birlik ruhunu yeniden gösterelim. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fener. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe'dir, bu sevda bitmez gönlümüzde. Fenerbahçe'nin en büyük derdi ayrışmadır. Birlik ve beraber olun. Hakan bey yarın seçilirse, biz onu tebrik ederiz. Ayrımcılık yaparsanız, bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Hepinizi seviyorum."