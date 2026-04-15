Fenerbahçe ile Otokoç arasındaki forma göğüs sponsorluğu yenilendi

Chobani Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, yönetici Burçin Gözlüklü ve Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici katıldı.

Burada açıklamada bulunan Murat Salar, "Bu sözleşmeyi yeniliyoruz ama bu birliktelik çok yeni değil. AVİS ile başlayan 8. yılına girecek olan uzun bir birliktelik. Koç Grubu bu konuda her zaman bize destek olmakta. Başta başkanımız Sayın Ali Koç olmak üzere tüm Otokoç ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Birlikteliğimiz inşallah uzun yıllar devam edecek. Takımımızın başarılarına hep birlikte tanık olacağız, yaşayacağız. O dönemde formamızda Otokoç olacak, onların desteğine layık olmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Sezonun son bölümüne yaklaştıklarını hatırlatan Salar, "5 maçımız kaldı, tek tek bakıyoruz. İnşallah cuma günü taraftarımızın desteğiyle Rizespor maçını kazanacağız. Sonraki maçlara tek tek konsantre olacağız. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olmaları çok önemli. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Geçtiğimiz yılla paralel bir anlaşma yaptık." değerlendirmesinde bulundu.