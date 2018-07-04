Fenerbahçe Fransız pivotu 2 yılllığına kadrosuna kattı

Fransız pivot ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.

İSTANBUL



Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Joffrey Lauvergne'i 2 sezonluğuna kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonu sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2,11 metre boyunda olan ve 4-5 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen 26 yaşındaki Lauvergne'in kariyeri hakkında bilgi verilirken, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.

Muhabir: Emrah Oktay

