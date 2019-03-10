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Spor

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı.

Süha Gür   | 10.03.2019
Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası şampiyonluğunu kutladı

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Kupası şampiyonluğunu, düzenlenen yemek organizasyonuyla kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yemeğe Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy, takım genel menajeri Maurizio Gherardini, başantrenör Zeljko Obradovic, yardımcıları, idari ekip ve oyuncular katıldı.

Yemekte, 17 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası finalinde, Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i 80-70 yenerek 6. kez kazandığı kupa da yer aldı.

Organizasyonda ayrıca Zeljko Obradovic'in doğum günü kutlandı.

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