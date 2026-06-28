Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ten Kulüpler Birliği toplantısı değerlendirmesi

Barış Göktürk, Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu öncesi Veliefendi Hipodromu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu sezon sakatlık sebebiyle atının Gazi Koşusu'nda yarışamayacağını belirten Barış Göktürk, "Bütün atların ayakları düz bassın. Gazi Koşusu çok önemli. İki kez koşma fırsatımız oldu ama kazanamadık son iki yılda. Bu sene koşamıyoruz. Bu sene izleyiciyiz. Biz de taraftar olarak geldik. Bizim 'Koşanların ayakları düz bassın.' diye bir geleneksel sözümüz var. Bizim de çok fazla yarış atımız var, bu aile geleneği. Dolayısıyla inşallah başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

Barış Göktürk, Gazi Koşusu'nun Türkiye için çok önemli olduğuna değinerek, "Gazi Koşusu, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalışan bir organizasyon. Ülkemizin de bir gururu. Aynı Kentucky Derby gibi çok önemli bir koşu. Dolayısıyla Türk atçılığı için çok önemli bir organizasyondayız. Gazi Koşusu'nu her yıl böyle kutlamak çok güzel. İnşallah daha da böyle devam eder, kesilmeden ilelebet devam eder diye temenni ediyorum." diye konuştu.

Bizim için orada yaşanan orada kaldı"

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından bir açıklama yapmadıklarını aktaran Göktürk, "Biz, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası bir açıklama yapmadık. Bizim için orada yaşanan orada kaldı. Dolayısıyla biz bununla ilgili tekrar konuşmuyoruz. Sonrasında da konuşmadık, basına bir bilgi de vermedik. Böyle bir şeyin peşinde değiliz. Fenerbahçe'nin bir ağırlığı var. Fenerbahçe, konuşması gerektiği zaman konuşur. Zaten ben toplantıda gereken konuşmayı gereken kişiye yaptım. Siz bizim konuştuğumuzu gördünüz mü? Hayır. Biz bir konuşma yapmadık. Biz bir açıklama yapmadık. Öncesinde, sonrasında bir iddiada veya bir konuşmada bulunmadık. Fenerbahçe gereken kişiye, gerekli cevabı, gerektiği yerde verir. Zaten verdi. Dolayısıyla tekrar bunun üzerinde durmaya, bunu konuşmaya gerek yok." şeklinde konuştu.

Göktürk, Fenerbahçe'nin halka açık bir şirket olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Fenerbahçe, 35 milyon taraftarı olan dev bir camiadır. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Belki de diğer branşlarla beraber dünyanın en büyük spor kulübüdür. Dolayısıyla Fenerbahçe halka açık, kamuya mal olmuş bir kurum. Biz de Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Bizim her şeyimiz şeffaf ve halka açık. Biz zaten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 3 ayda bir Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'ndan geçmiş raporlarımızı yayınlıyoruz. Ne kadar vergi ödediğimiz, açık ve şeffaf. Kapalı şirketler beyan etmiyor. O beyfendi, bir camiayı temsil etmiyor. O bir anonim şirketin patronu. O anonim şirketin patronu olarak kamuya verdiği vergiyi açıklayabilir. Biz tamamen kurumsal ve şeffaf bir yapıdayız. Gir internete, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gir, bak yatırımcı bilançolarına. Bakanlığa neyi beyan edeceğiz? Bakanlık zaten bilmiyor mu kimin ne kadar vergi ödediğini? Tek tuşla görmüyor mu zaten devletimiz? Yani popülist söylemler, anlamlı söylemler değil. Zaten biz o toplantıda da bunların popülist ve anlamlı söylemler olmadığını ifade ettik.”

"Kulüpler Birliği bizim üzerimizde bir kurum değil"

Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkarılmadığını dile getiren Göktürk, "Olabilir mi öyle bir şey? Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili'ni WhatsApp grubundan çıkarmak kimin haddine? Kulüpler Birliği, bizim üzerimizde bir kurum değil. Kulüpler Birliği bize hizmet etmek için var. Fenerbahçe Kulübü Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Dünyanın da en büyük spor kulübüdür. Olabilir mi öyle bir şey? Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili olarak ben 35 milyon taraftarımın ağırlığını omuzlarımda hissediyorum ve ben onların itibarını yükseltmek ve yüceltmekle yükümlüyüm. Gereken yerde gerekeni yaparım." açıklamasını yaptı.

Bundan sonraki Kulüpler Birliği toplantılarına değinen Barış Göktürk, "İstersem katılırım, istersem katılmam. Başkanın takdiridir. Fenerbahçe Kulübü her kimi uygun görürse o kişiyi Kulüpler Birliği toplantısına gönderir, isterse de komple katılmayabilir. Bu Fenerbahçe Kulübünün takdirindedir. Başkanımız Aziz Yıldırım, zaten bu konularla ilgili gerekli açıklamayı gerekli gördüğü zaman da yapar ama şu an böyle bir şeye ihtiyaç duymuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.