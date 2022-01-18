Dolar
13.53
Euro
15.43
Altın
1,810.92
ETH/USDT
3,169.00
BTC/USDT
41,893.00
BIST 100
2,066.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı

Kayakla atlamada mücadele eden milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu'nun bireysel olarak elde ettiği olimpiyat kotası, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından resmi olarak onaylandı.

Halil İbrahim Avşar   | 18.01.2022
Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı

Ankara

Fatih Arda İpçioğlu, Twitter hesabından, "İkinci defa kendi kotam ile kış olimpiyatlarına gidiyorum, resmi olarak onaylandı." paylaşımı yaptı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılacak milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Erkeklerde ilk 65 sporcu arasında yer alarak olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Olimpiyatlar için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Pekin'de önceliğim elemeleri geçmek. İlk 30'da yer alabilirim. Kovid-19 nedeniyle zorlu bir dönem var. Katılan kadrolara bağlı olarak sürpriz sonuçlar da elde edebilirim. Pekin'de elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi temsil edeceğim. Son iki Dünya Kupası'na da katılarak Erzurum'a döneceğim ve çalışmalarımı Türkiye'de sürdüreceğim. Ay sonunda ise olimpiyatlar için Çin'e gideceğim. Bu sürede bana destek veren herkese teşekkür ediyorum."

2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4-22 Şubat'ta gerçekleştirilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az
Çin'de Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yayılması endişe yaratıyor
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü halin kapsamını genişletecek
Fransa'da 102 bin 144 Kovid-19 vakası belirlendi
İspanya'da Kovid-19 vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı

Fatih Arda İpçioğlu'nun olimpiyat kotası onaylandı