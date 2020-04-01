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Spor

EURO 2020 play-off maçları eylüle ertelendi

UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylüle ertelendiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 01.04.2020
EURO 2020 play-off maçları eylüle ertelendi

Istanbul

UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylüle ertelendiğini açıkladı.

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