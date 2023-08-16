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Spor

Etnospor zirvesi Özbekistan'da düzenlenecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel sporların ve oyunların yaygınlaştırılması amacıyla "Mirasla bağlı, Etnosporlarla birleşen" temasıyla Özbekistan'da "Etnospor zirvesi" gerçekleştirecek.

Fatih Çakmak  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Etnospor zirvesi Özbekistan'da düzenlenecek

Ankara

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, birçok ülkeden katılımcıların yer alacağı organizasyon, 8 Eylül'de Özbekistan'ın Hive şehrinde yapılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana geleneksel spor ve oyunları tüm dünyada güncel hale getirmek, yaşatmak ve bilinirliklerini artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Zirveye, konfederasyona bağlı faaliyetlerini sürdüren 24 üye temsilcilerinin yanı sıra 60'ın üzerinde ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katılacak.

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