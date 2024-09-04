Eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya yarı finale yükseldi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde yarı finale çıktı.
France
Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Macaristan'dan Richard Osvath'la karşılaştı.
Rakibini 15-14 yenen Hakan, adını yarı finale yazdırdı.
Milli sporcunun yarı final müsabakası bugün TSİ 16.10'da başlayacak.
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