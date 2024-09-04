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Spor

Eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya yarı finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler flöre A kategorisinde yarı finale çıktı.

Erkan Tiryaki  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya yarı finale yükseldi

France

Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında milli sporcu, çeyrek finalde Macaristan'dan Richard Osvath'la karşılaştı.

Rakibini 15-14 yenen Hakan, adını yarı finale yazdırdı.

Milli sporcunun yarı final müsabakası bugün TSİ 16.10'da başlayacak.


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