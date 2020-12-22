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Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Spor

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer vefat etti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Selçuk Kılıç   | 22.12.2020
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer vefat etti

Trabzon

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

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Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer vefat etti