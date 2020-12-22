Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer vefat etti
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Trabzon
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.
Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.