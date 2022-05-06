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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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Spor

Ersen Martin, tedavisi sürüyor

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bugün ameliyat edilen eski milli futbolcu Ersen Martin'in tedavisi sürüyor.

Süha Gür   | 06.05.2022
Ersen Martin, tedavisi sürüyor

Istanbul

Hastaneden yapılan açıklamada, aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin'in operasyonunun ilk etabının iyi geçtiği belirtildi.

Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Ersen'in kritik tablosunun devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan 42 yaşındaki Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.


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