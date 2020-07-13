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Spor

Erciyes'te temmuz ayında sporcular kayak keyfi yaşıyor

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda kampa giren sporcular, yaz aylarında kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Sercan Küçükşahin   | 13.07.2020
Erciyes'te temmuz ayında sporcular kayak keyfi yaşıyor

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yaz aylarında da kayakçılara spor kampı imkanı sunuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes AŞ, Hacılar Belediyesi ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü öncülüğünde Sütdonduran Yaylası’ndaki kayak merkezinde, aralarında milli sporcuların da yer aldığı Kayseri Snowboard Bölge Takımı kayakçıları, kamp yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dağın her mevsim çok yönlü değerlendirilebildiğini belirtti.

Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes'te kış sporları, dağ, bisiklet ve doğa turizmi ile yüksek irtifa kampı yapılabildiğini aktaran Büyükkılıç, Erciyes’in sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olduğuna işaret etti.

Erciyes’in yurt içinden ve yurt dışından gelen herkese dört mevsim hizmet sunduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hacılar ilçemizde Sütdonduran bölgesinde temmuz ayı olmasına rağmen hala kayak yapılıyor. Kayakçılarımız antrenmanlarına burada devam ediyor. Ne kadar şanslıyız ki, bu doğal güzelliğe sahip bir şehirde yaşıyoruz. Biliyorsunuz, Kayseri’mizin turizm şehri olarak anılması için azami gayret gösteriyoruz. Bu örnekler de Kayseri’mizin ne denli önemli mirasları olduğunu gösteriyor. Bu miraslara sahip çıkarak, şehrimizin doğal ve kültürel değerlerini turizme kazandırmak bizim boynumuzun borcu. Yaz aylarında bizlere kış sporunu yaptıran, bu güzel, bu eşsiz dağın dünyaca tanınması adına da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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