Erciyes'e 1100 metre uzunluğunda dağ kızağı parkuru yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Outdoor Factory arasında Erciyes Dağ Kızağı Parkuru Yapım İşi için protokol imza töreni düzenlendi.

Başkanlık makamındaki törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Outdoor Factory Yönetici Ortağı Rafet Alpan Yücealpan, İş Geliştirme Bölge Müdürü Zeki Alkan Günaydın ve Operasyonlar Müdürü Ümit Ünal katıldı.

Büyükkılıç, protokol töreninde, Erciyes Kayak Merkezinin her geçen gün hizmet çeşitliliği ve kalite anlayışıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini belirtti.

Sezonun 18 Aralık'ta başladığını ve nisan sonuna kadar sürmesini beklediklerini aktaran Büyükkılıç, "Allah'a şükürler olsun, 3 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği bir merkez haline geldik. Şehrimizden, yurt içinden ve dışından, charter seferlerle gelenler dahil olmak üzere büyük bir zenginlik oluştu." ifadelerini kullandı.

Erciyes'in yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmaması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Kendisini kanıtlamış firmamız marifetiyle dağ kızağımızı birlikte değerlendireceğiz. Hepimizin keyif alacağı bir ortam oluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 10 bin hediye bilet veriyoruz. Öğrencilerimizin dağ kızağından faydalanmasını sağlayacağız. Ekim ayının sonlarına doğru hayata geçmesi planlanıyor. Özellikle bayramlarda ve çeşitli etkinliklerde bu biletleri dağıtarak yavrularımızın keyifli bir ortamda yer almasını sağlamış olacağız."

Yücealpan da Türkiye'nin gözde kayak merkezine dünya standartlarında bir tesis kazandıracaklarını, yaklaşık 1100 metre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olma özelliğini taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.