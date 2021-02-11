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Spor

Erciyes Dağı'na hafta sonu zirve tırmanışı yapılacak

Kayseri'de Erciyes Dağı'na profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen zirve tırmanışı etkinliği hafta sonu düzenlenecek.

Müzahim Zahid Tüzün   | 11.02.2021
Erciyes Dağı'na hafta sonu zirve tırmanışı yapılacak

Kayseri

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, 11. Geleneksel Erciyes Kış Tırmanışı, bu yıl 13-14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü Tekir Kapı'da bir araya gelecek dağcılar, Çobanini mevkisinde kamp kurup, 14 Şubat'ta saat 02.00'de zirve tırmanışına başlayacak.


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